Elite Dangerous Odissey: undicesimo update disponibile

La scorsa settimana, gli sviluppatori della simulazione spaziale Elite Dangerous Odissey hanno confermato che stanno ufficialmente abbandonando tutti i futuri aggiornamenti dei contenuti per le versioni console del gioco per concentrarsi sulla versione PC, affermando che la gestione di due diversi rami di sviluppo si è rivelata complicata.

Il trailer di presentazione del titolo ha riscosso un grande successo l’anno scorso, motivo per cui, attualmente, gli sviluppatori siano concentrati sul miglioramento del gioco e ora abbiano rilasciato un aggiornamento regolare per il gioco su PC. L’aggiornamento 11 è considerevole, portando tonnellate di correzioni, aggiunte e ottimizzazione delle prestazioni per il gioco su PC. In primo luogo, l’obiettivo principale è stato quello di migliorare i vettori della flotta, che sono stati modificati e ottimizzati per essere utilizzati a piedi, aggiungendo nuove aree opzionali, ottenendo aree principali come un ponte di comando e altro ancora. Oltre a questo, sono state apportate anche correzioni specifiche per la missione come la correzione di una missione di raccolta legale e le missioni condivise che non venivano visualizzate correttamente nello stato fallito, insieme a correzioni di audio, rendering, grafica, ottimizzazione delle prestazioni e interfaccia utente.

Si possono controllare le note sulla patch complete sulla pagina di Steam del gioco. Elite Dangerous Odissey uscito nel 2021 è disponibile su PC ma si presume che il titolo possa approdare anche sulle console di nuova generazione.