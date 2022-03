Elden Ring: disponibile l’aggiornamento 1.03

FromSoftware ha rilasciato una nuova patch, versione 1.03, per Elden Ring su tutte le piattaforme, aggiungendo una serie di elementi diversi implementando correzioni di bug e regolando alcune abilità. Ricordiamo che recentemente era stata pubblicato l’aggiornamento 1.02.2.Le nuove funzionalità più importanti includono l’opzione per registrare il nome e l’icona di un NPC sulla mappa quando lo si incontra. È stato aggiunto anche un nuovo NPC chiamato Jar-Bairn mentre quelli esistenti come Nepheli Loux, Kenneth Haight, Diallos e Gatekeeper Gostoc ricevono nuove fasi di ricerca.

Le correzioni di bug includono il congelamento del giocatore durante la guida e gli NPC evocati che non subiscono danni in alcuni combattimenti contro i boss. Nelle situazioni in cui i giocatori non possono ottenere più di due borse per talismano, i Twin Maiden Husks venderanno una borsa per talismano nella Fortezza della Tavola Rotonda. Per quanto riguarda le modifiche al bilanciamento, è stata aumentata la percentuale di rilascio di Smithing Stones dai nemici. È anche disponibile in alcuni negozi di giochi iniziali.

Alcune stregonerie, come Pietracomodo di Glintstone, Cometa e Cometa notturna, hanno ridotto il consumo di FP e aumentato il danno. Altri come Carian Greatsword, Loretta’s Greatbow e Star Shower hanno ricevuto una riduzione del consumo di PF. Per i nerf, Hoarfrost Stomp ha visto il suo danno ridotto e il tempo di lancio aumentato.

Il danno autoinflitto di Bloody Slash è stato aumentato mentre il suo danno è stato leggermente ridotto e il tempo di lancio è stato aumentato. E se ti sei divertito con Mimic Tear Ash, il suo danno viene ridotto mentre il suo schema di comportamento viene modificato. Sono state apportate anche altre modifiche ai nemici e al bilanciamento delle armi, quindi cerca ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Potete consultare le note complete sella patch qui.

Elden Ring è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PC tramite Steam.