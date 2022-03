Fortnite: Doctor Strange in arrivo?

Fortnite è diventato un hub multimediale per i personaggi amati di ogni tipo di franchise che si incrociano tra di loro, come i personaggi del franchise di Star War e Marvel, mentre di recente lo sparatutto battle royale ha mantenuto un ricco flusso di nuove skin per personaggi famosi, come Nathan Drake e Chloe Frazer di Uncharted, oppure aggiungendo personaggi famosi e reali come la campionessa di tennis Naomi Osaka.

Ovviamente, lo sparatutto di battle royale è noto per collaborare con le principali uscite imminenti per crossover simili, e potrebbe presto farlo per un film in uscita. Secondo un post sul profilo Twitter del dataminer ShiinaBR e lo YouTuber Tabor Hill, entrambe fonti costantemente affidabili per quanto riguarda le informazioni inerenti a Fornite in passato, Doctor Strange arriverà presto su Fortnite, creando un’altra collaborazione con la casa fumettistica e cinematografica di successo Marvel.

Con Doctor Strange in the Multiverse of Madness che uscirà nelle sale cinematografiche in tutto il mondo a maggio, non saremmo sorpresi di vederlo arrivare anche sul suddetto titolo, e se succede, proprio come lo è stato fatto per il personaggio di Spider-Man, allora i giocatori potrebbero vedere molto presto il dottor Stephen Strange sul titolo di successo battle royale.

https://twitter.com/ShiinaBR/status/1504163949692002307