Electronic Arts sospende le attività di eSports in Russia e in Bielorussia

A inizio mese Electronic Arts aveva interrotto le vendite dei prodotti sia fisici che digitali e servizi degli store in Russia e in Bielorussia, dopo aver rimosso le squadre russe e bielorusse da FIFA 22, NHL 22 e altri titoli. In quel periodo anche Recentemente Microsoft e altre aziende avevano annunciato che interrompevano le vendite prodotti e servizi in Russia.

Con un comunicato su Twitter, a causa del prolungarsi del conflitto in Ucraina, Electronic Arts ha affermato di aver sospeso tutte le attività di eSports nei due Paesi. In questo modo i giocatori in Russia e Bielorussia non potranno partecipare ad eventi come Apex Legends Global Series e FIFA 22 Global Series. Di seguito il comunicato tramite la pagina ufficiale di Twitter:

Continuiamo a essere scioccati dal conflitto che si sta svolgendo in Ucraina e ci uniamo a così tante voci in tutto il mondo nel chiedere la pace e la fine dell’invasione. Siamo solidali con il popolo ucraino. Abbiamo preso la decisione di sospendere Russia e Bielorussia come Paesi idonei nei nostri programmi eSports. Con effetto immediato, sia i giocatori che i team della Russia e della Bielorussia non sono più idonei a partecipare in Apex Legends Global Series e in FIFA 22 Global Series.



Recentemente Sony Interactive Entertainment aveva ritirato il lancio in Russia di Gran Turismo 7. Inoltre Cyberpunk 2077 e il produttore di The Witcher CD Projekt hanno anche interrotto le vendite dei suoi prodotti, inclusi i giochi per PC distribuiti tramite GOG, in Russia e Bielorussia. L’ultima azienda ad aver interrotto i contatti commerciali con la Russia è stata Nintendo. La società ha anche ritardato a tempo indeterminato il lancio di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp , che doveva uscire il prossimo mese, a causa di recenti eventi mondiali.

