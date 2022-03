Borderlands 3: crossplay anche per playstation

Nel giugno dello scorso anno, a quasi due anni dal suo lancio iniziale, Borderlands 3 ha aggiunto il supporto per il gioco multipiattaforma completo su tutte le piattaforme su cui era disponibile, eccetto PlayStation.

All’epoca è stato rivelato dal CEO di Gearbox, Randy Pitchford che il cross-play nel suddetto titolo era stato bloccato sulle piattaforme Playstation 5 e Playstation 4. Di recente, è stato annunciato che l’imminente spinoff di Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands sarebbe stato lanciato con il cross-play completo su tutte le piattaforme, PlayStation inclusa, con Pitchford che ha affermato che il processo sarebbe presto avviato anche per Borderlands. Ciò è stato ora confermato anche da 2K Games, con 2K che afferma che il cross-play sarà aggiunto a Borderlands 3 su PS5 e PS4 “in futuro”, consentendo ai giocatori sulle piattaforme di giocare con e contro quelli su Xbox, PC e Stadia. Non è stato ancora confermato il momento esatto in cui questa modifica verrà attuata.

Nel frattempo, Tiny Tina’s Wonderlands verrà lanciato per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC il 25 marzo.