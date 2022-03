Razer Inc: annuncia risultati finanziari

Razer Inc. è una società tecnologica multinazionale americana-singaporeana che progetta, sviluppa e vende elettronica di consumo, servizi finanziari e hardware di gioco.

Nelle ultime ore del 17 Marzo 2022, da Hong Kong, la suddetta azienda annuncia i risultati per l’anno finanziario concluso il 31 dicembre 2021, registrando un aumento del fatturato dell’azienda stessa del 33,3% in anno su anno.

Nonostante la crescita, il CEO e co-fondatore dell’azienda, Min-Liang Tan, afferma:

“In uno scenario caratterizzato da incertezza e difficoltà attribuibili alle tensioni geopolitiche, all’ambiente macro, nonché alla pandemia di COVID-19 in corso, ci aspettiamo che i persistenti shock sulla catena di approvvigionamento a livello industriale continuino ad avere un impatto sulla nostra attività, con trasporto e logistica come sfide principali per tutto il 2022. Sul fronte della domanda, abbiamo visto una decelerazione nello slancio di crescita per i nostri prodotti e servizi

dalla seconda metà del 2021 rispetto alla crescita eccezionale registrata l’anno precedente. Ci aspettiamo che questa tendenza continui nel 2022.”

Il CEO fa notare che nonostante l’aumento dei profitti, l’azienda ha avuto delle difficoltà dovute dalla pandemia attualmente in corso. Tuttavia sempre Tan, aggiunge:

“Guardando al futuro, continueremo a investire in nuove aree di crescita e a costruire l’ecosistema gaming esclusivo di Razer. Tuttavia, prima di iniziare a vederne i frutti, queste aree avranno bisogno di tempo e investimenti aggiuntivi per concretizzarsi, elementi che potrebbero influenzare la performance aziendale nel breve e medio termine.”

Ciò vuol dire che Razer amplierà i propri orizzonti sulla produzione dei propri articoli, orizzonti tuttavia non ancora annunciati, se non per il settore streaming già annunciato in precedenza. Nel frattempo, sono riportati si seguito i dettagli dei profitti di Razer.

Registrato un fatturato di 1.619,6 milioni di dollari con una crescita del 33,3% su base annua.

Il margine di profitto lordo è aumentato al 24,0% dal 22,3% dell’anno precedente.

L’EBITDA rettificato 1 * (una misura non GAAP) è stato di 96,1 milioni di dollari USA, con un aumento del 115,5% da US $ 44,6 milioni nell’anno precedente.  L’utile netto è stato di 43,4 milioni di dollari, rispetto a 0,8 milioni di dollari dell’anno precedente, trainato da crescita dei ricavi, continua espansione del margine lordo e miglioramento della produttività.

SEGMENTI CENTRALI HARDWARE:

I ricavi sono cresciuti del 34,0% su base annua a 1.452,4 milioni di dollari.

Il business delle periferiche ha mantenuto la sua posizione di leader di mercato nelle periferiche di gioco in tutto il mondo le regioni degli Stati Uniti, dell’Europa e dell’Asia-Pacifico, alimentate dal lancio sul mercato di multiple prodotti delle sue famiglie di tastiere e mouse di punta.

Il settore dei sistemi ha mantenuto la sua posizione di leader di mercato nei giochi premium degli Stati Uniti segmento dei laptop aumentando la propria quota di mercato in nuovi mercati al di fuori degli Stati Uniti.

Ha fatto ulteriori progressi per espandere le sue categorie di crescita, in particolare sedie da gioco, console e prodotti per le emittenti.

SOFTWARE:

Gli account utente totali sono aumentati del 44,1% anno su anno a circa 177,7 milioni con utenti attivi mensili in aumento di oltre il 30,0%.

L’aumento è attribuibile alla forte crescita delle sue offerte di software, sostenuta da aumento delle attività di gioco, gioco premiato e livestreaming.

SERVIZI: