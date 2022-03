Wrestle Quest annunciato per console e PC

L’ editore Skybound Games e lo sviluppatore Mega Cat Studios hanno annunciato il gioco di ruolo Wrestle Quest per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Non è stata annunciata una data di uscita. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

L’ultima avventura di wrestling professionale. Powerbomb e piledrive vi faranno strada attraverso un enorme universo di pixel art in cui il wrestling professionale e la fantasia dei giochi di ruolo si scontrano.

Caratteristiche Principali

Lotta con il destino : Iniziate il viaggio di un eroe… in calzamaglia. Passate da aspirante principiante a campione del mondo allenandovi, imparando, glamming e SLAMMING fino al vertice della catena alimentare del wrestling professionistico.

: Iniziate il viaggio di un eroe… in calzamaglia. Passate da aspirante principiante a campione del mondo allenandovi, imparando, glamming e SLAMMING fino al vertice della catena alimentare del wrestling professionistico. I vostri eroi aspettano : prendete ispirazione da icone del wrestling come Jake the Snake Roberts, Macho Man Randy Savage e persino Andre the Giant. Esplorate mondi basati sulle loro alte carriere.

: prendete ispirazione da icone del wrestling come Jake the Snake Roberts, Macho Man Randy Savage e persino Andre the Giant. Esplorate mondi basati sulle loro alte carriere. Azione da batticuore : Il classico combattimento RPG incontra mosse di wrestling, stili di incontro e espedienti in abbondanza.

: Il classico combattimento RPG incontra mosse di wrestling, stili di incontro e espedienti in abbondanza. Bravi ragazzi, cattivi ragazzi, lucertole, robot e altro ancora : regni selvaggi, mostri esotici, combattenti di action figure e alleati in spandex vi aspettano mentre questa fantasia va oltre il ring.

: regni selvaggi, mostri esotici, combattenti di action figure e alleati in spandex vi aspettano mentre questa fantasia va oltre il ring. Preparatevi per raggiungere la vetta: scegliete le vostre mosse, lo stile, le provocazioni e persino il vostro ingresso mentre imparate cosa serve per essere i migliori di tutti nel mondo del wrestling dei vostri sogni.

Wrestle Quest sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Non è stata annunciata una data di uscita.