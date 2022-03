WRC 10 è disponibile su Nintendo Switch

Nacon e KT Racing Studio sono lieti di annunciare che WRC 10, il videogame ufficiale del FIA World Rally Championship, è finalmente disponibile anche su Nintendo Switch. L’edizione dell’anniversario del titolo che celebra i cinquanta anni della competizione ed è ricca di novità emozionanti. Con più contenuti che mai, WRC 10 è un tributo a cinquanta anni di rally che delizierà tutti i fan attraverso la modalità storica dove sarà possibile rivivere i ventitré eventi che hanno caratterizzato il campionato durante gli anni.

La modalità Carriera, presente anche nella versione Switch, prevede l’aggiunta di un editor di livree con la possibilità di creare la propria squadra. I gamer potranno personalizzare le auto del campionato con i loro colori, sono circa trenta i veicoli nelle categorie: WRC, WRC 2, WRC 3, Junior WRC, presenti anche le auto storiche del gioco e i cinquantadue team ufficiali della stagione 2021.

Con WRC 10, il principale simulatore di corse fuoristrada si reinventa ancora una volta e permette di finire la stagione 2021 in cima al podio e rivivere i momenti più intensi al volante di auto iconiche per celebrare i 50 anni della competizione. Potrete gareggiare in sei rally storici, tra cui Acropoli, San Remo, Germania, Argentina. Avrete a disposizione oltre venti auto leggendarie, tra cui Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota. Saranno disponibili ben quattro nuovi rally: Estonia, Croazia, Belgio e Spagna e oltre cinquantadue squadre ufficiali della stagione 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC).

WRC 10 è disponibile su Nintendo eShop per Nintendo Switch e anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC ed Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.