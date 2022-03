4 consigli per migliorare la tua esperienza di gioco

Anche il gioco online preferito può non essere pienamente soddisfacente se l’esperienza non viene vissuta nel modo giusto. Proprio così! Il divertimento dipende non soltanto da quanto amiamo quel titolo, ma anche (forse soprattutto) dal modo nel quale ‘assaporiamo’ l’attività ludica. Mettersi nelle migliori condizioni alza di moltissimo il livello di divertimento e di soddisfazione. Ecco quindi alcuni suggerimenti, a bassa difficoltà di attuazione e a basso costo, per trarre il massimo dal gaming.

Privacy first

La sicurezza dei dati e la tutela della privacy sono una condizione imprescindibile per qualunque attività online, compreso il gaming. Anzi! Proprio nella comunità dei giocatori online, composta da milioni di elementi sparsi in tutto il mondo, gli standard di protezione informatica devono essere altissimi. Tali standard dipendono dalla piattaforma usata, ovviamente, ma anche da alcune buone pratiche del singolo utente. Fra di esse, nascondere IP offre diversi vantaggi perché, celando l’indirizzo di protocollo Internet associato al tuo dispositivo, che viene sostituito da quello del server VPN (Virtual Private Network), metti al sicuro la tua privacy online e tieni protetti i tuoi dati anche quando sei in mobilità e usi una connessione pubblica Wi-Fi. Inoltre, puoi eludere eventuali blocchi di accesso (per esempio quelli geolocalizzati) posti dagli amministratori dei siti. Ricorda infine di non cliccare su collegamenti ‘insoliti’ condivisi dagli altri giocatori e tieni ben segrete le tue password di accesso.

Connessione

La scheda grafica, la RAM, il processore del computer sono importanti, senza dubbio! Ma per il gioco online uno dei fattori determinanti è la qualità della connessione. In particolare la velocità è diventata essenziale per una buona esperienza di gaming. Quale gioco infatti può essere emozionante se viene rallentato continuamente da problemi alla rete che sono causa di ritardi e latenze? Per evitare di farsi rovinare il divertimento, puoi controllare gli aggiornamenti del sistema operativo, oppure potresti provare a connetterti direttamente al router.

Suono

Il sonoro è troppo spesso sottovaluto e invece è uno degli elementi che contribuisce in maggior misura a creare un’esperienza di gioco coinvolgente e realistica. A patto però che sia di buona qualità. Tanto per cominciare le impostazioni audio sono soggettive, perché gli individui hanno gusti personali e abitudini diverse e quindi preferiscono effetti sonori modulabili. Il che nei giochi di ultima generazione si può tranquillamente fare regolando le impostazioni. Se ciò non fosse ancora sufficiente, è possibile valutare l’acquisto di altoparlanti: in commercio ce ne sono di tutte le dimensioni e per tutte le tasche.

Fai amicizia

Il divertimento cresce esponenzialmente quando non è vissuto come un isolamento. I giochi multiplayer devono il loro successo proprio al fatto di consentire la condivisione dell’attività con altri appassionati, magari persone che, anche nella vita reale di tutti i giorni (amici, colleghi, parenti), condividono con noi la passione per quel titolo specifico. E se ciò non succede, nessun c’è problema! Le piattaforme di gioco consentono di stringere amicizia con gli altri players, con i quali (a seconda della piattaforma o della console) si possono provare diversi livelli di interattività durante il gioco e non soltanto.