Ghostwire Tokyo: lo sviluppatore non esclude l’arrivo dei DLC

C’è stato un flusso costante di nuovi dettagli su Ghostwire Tokyo in vista del suo lancio, ma mentre abbiamo imparato molto sul gioco stesso negli ultimi giorni, le cose sono molto più oscure in termini di ciò che Tango Gameworks sta pianificando per l’immediato futuro una volta che il gioco sarà uscito alla fine di questo mese.

In termini più semplici, molti si stanno chiedendo se lo sviluppatore ha in programma DLC ed espansioni per Ghostwire Tokyo. La domanda è stata posta agli sviluppatori del gioco in una recente intervista con Wccftech, con il produttore Masato Kimura che ha detto che mentre Tango non ci ha pensato molto, se il gioco avrà abbastanza successo da giustificare contenuti aggiuntivi, lo studio sarà più che felice di considerarli.

Il Game Producer ha dichiarato:

Siamo in questa zona di conforto del sollievo di essere in grado di finire una grande cosa in questo momento, quindi non ci abbiamo ancora pensato molto, ma dopo che ci saremo riposati un po’ è probabile che inizieremo a pensare a qualcosa di fresco. Se c’è l’opportunità di creare DLC, allora è qualcosa a cui probabilmente vorremo pensare. Come sviluppatori, vogliamo sempre continuare a fare e migliorare il lavoro che abbiamo fatto, quindi i DLC sono sempre qualcosa che vogliamo fare, ma questo dipende davvero dal successo del titolo e da come la comunità reagisce all’uscita di Ghostwire: Tokyo. Dovremo aspettare e vedere, ma se si presenta l’opportunità, è qualcosa su cui vogliamo sicuramente buttarci.

Ghostwire: Tokyo sarà un gioco di 30-40 ore se si affrontano abbastanza i contenuti secondari, in base a quanto detto dagli sviluppatori.