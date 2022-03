Tiny Tina’s Wonderlands: svelati i requisiti PC

Tiny Tina’s Wonderlands verrà lanciato alla fine di questo mese, portando più azione in Borderlands con un pizzico di Dungeons and Dragons per buona misura. In vista del lancio dello sparatutto looter, Gearbox e 2K Games hanno svelato nuovi dettagli su di esso, avendo recentemente confermato il supporto cross-play, dettagliato il suo season pass, svelato alcuni dei suoi contenuti endgame e altro ancora. Ora, sono state rivelate anche le specifiche minime e consigliate per la versione PC del gioco.

Non sono troppo esigenti su entrambe le impostazioni, come avrete immaginato. Su impostazioni minime, avrete bisogno di un AMD FX-8350 o un Intel i5-3570, insieme a una Radeon RX 470 o una GeForce GTX 960 4 GB, e 6 GB di RAM. Le specifiche raccomandate, nel frattempo, richiedono un AMD Ryzen 5 2600 o un Intel i7-4770, insieme a una Radeon RX 590 8 GB o una GeForce GTX 1060 6 GB e 16 GB di RAM. I requisiti di archiviazione per il gioco sono elencati come 75 GB.

Tiny Tina’s Wonderlands sarà lanciato per PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One.