Moss Book II: svelata la data di uscita

La casa di sviluppo Polyarc ha annunciato che Moss Book II verrà rilasciato per PlayStation VR il 31 marzo 2022 tramite PlayStation Store.

Inoltre, in contemporanea all’annuncio è stato rilasciato un nuovo filmato di 12 minuti che vede Quill avventurarsi in diverse aree di gioco. Come si può intuire da questi pochi minuti di filmato, Moss Book 2 mira a una maggiore immersione e interattività del giocatore con il mondo di gioco.

Rivelato originariamente durante PlayStation State of Play di luglio, Moss: Book 2 si basa sulla storia raccontata nel primo gioco. Proprio come il primo gioco, questo sequel conterrà un vasto numero di enigmi impegnativi da risolvere per Quill in un mix di prospettive in terza e in prima persona con l’uso di un visore PSVR.

Informazioni generali sul gioco da PlayStation Store:

Moss: Book II si basa sulla storia raccontata nel videogioco Moss che è considerato uno dei giochi di realtà virtuale più apprezzati di tutti i tempi fino ad oggi. Dopo aver salvato suo zio Argus, l’avventura di Quill continua con la rivelazione che un tiranno alato le sta dando la caccia all’interno del castello maledetto dove suo zio era tenuto prigioniero. Ma Quill ha un piano tutto suo, che potrebbe finalmente porre fine allo spietato dominio degli Arcani e salvare il mondo da una grande distruzione. Fiancheggiato da terreno pericoloso, enigmi impegnativi e nemici contorti nel fuoco e nell’acciaio, il viaggio sarà impegnativo, pieno di trionfi e crepacuore allo stesso modo, ma nuovi alleati, vecchi amici e la natura stessa del castello possono offrirti aiuto lungo il strada.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare PlayStation Blog.