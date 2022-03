Relayer: edizione fisica in arrivo per l’Europa

Il publisher Red Art Games ha annunciato che rilascerà un’edizione fisica di Relayer il 20 maggio per PlayStation 5 e PlayStation 4.

Le regioni prese in considerazione per questo lancio sono il Nord America e l’Europa. Il costo dell’edizione fisica sarà disponibile al prezzo di € 59,99 per l’Europa.

Informazioni generali sul gioco dal sito ufficiale:

Un gioco di ruolo robotico di nuova generazione ambientato in una realtà alternativa fantascientifica, in cui Starchildren, umani a cui sono state concesse abilità speciali, affrontano una minaccia extraterrestre nota come Relayers. Comanda uno squadrone di Stellar Gear, armi umanoidi sviluppate dalla tecnologia di antiche civiltà aliene, per difendere la Terra dagli invasori alieni Relayer. Circa 100 filmati unici vengono riprodotti durante le battaglie durante il gioco e le mappe dei livelli sono tutte illustrate in 3D di alta qualità. Relayer offre anche emozionanti attacchi speciali come Backstab e Big Bang. I giocatori devono utilizzare una vasta gamma di strategie per condurre gli Starchild alla vittoria!

