Trek to Yomi: pubblicato un nuovo trailer del gameplay

Il publisher Devolver Digital e lo studio di sviluppo Flying Wild Hog hanno rilasciato un nuovo trailer sul gameplay del gioco Trek to Yomi che mette in evidenza il combattimento del gioco.

Trek to Yomi uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC sulla piattaforma Steam nel 2022.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Come voto al suo Maestro morente, il giovane spadaccino Hiroki ha giurato di proteggere la sua città e le persone che ama contro tutte le minacce. Di fronte alla tragedia e obbligato al dovere, il samurai solitario deve viaggiare oltre la vita e la morte per affrontare se stesso e decidere la sua strada da seguire.

