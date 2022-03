Escape Academy: annunciato un nuovo puzzle game

Il publisher iam8bit – Skybound Games e lo studio di sviluppo Coin Crew Games hanno annunciato il loro nuovo gioco: Escape Academy. Si tratta di un puzzle game ambientato in una scuola in cui gli studenti si allenano per diventare “ultimate escapist”.

Il gioco verrà rilasciato nel 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC sulle piattaforme Steam ed Epic Games Store. L’azienda ha annunciato inoltre che il loro titolo sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Hai appena varcato i cancelli di Escape Academy, una scuola in cui promettenti studenti si esercitano per diventare strabilianti escapisti.

Gioca in tante stanze magistralmente disegnate a mano, concepite da esperti di escape room REALI.

Immergiti in Escape Academy in solitaria o in modalità cooperativa con due giocatori. Disponibile in locale oppure online in splitscreen.

Esplora il campus di Escape Academy e fai la conoscenza del corpo docente. In questo pittoresco gruppo di personaggi esperti di escapismo, qualcuno nasconde segreti che aspettano solo di essere rivelati.

Con musiche e sound design dell’unico e inimitabile Doseone (Gang Beasts, SLUDGE LIFE, Disc Room, Enter the Gungeon).