Wildcat Gun Machine: in arrivo a maggio

Il publisher Deadalic Entertainment e lo studio di sviluppo Chunckybox Games hanno annunciato la data di uscita di Wildcat Gun Machine.

La data di rilascio è prevista per il 4 maggio, inoltre il gioco verrà distribuito per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite le piattaforme Steam, Epic Games Store e GOG.

Il gioco ti permette di esplorare vasti sotterranei labirintici e liberare dei robot giganti da alcuni nemici come i demoni. Gli incontri con quest’ultimi sono impegnativi e progettati specificamente per mettere in difficoltà il giocatore fornendo difficili enigmi di combattimento.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Wildcat Gun Machine è un esplosivo giro sulle montagne russe! Lanciati in un infernale dungeon crawler pieno di proiettili in cui affronti orde di disgustose creature di carne con una grande varietà di pistole, mech giganti e graziosi gattini.