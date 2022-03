Echoes of Mana: aperte le pre-registrazioni

Lo scorso giugno Square Enix aveva annunciato Echoes of Mana, un “all’star” action RPG per dispositivi mobile tratto dalla nota serie giapponese. Da oggi è possibile pre-registrarsi, sia per la versione Android che per quella iOS. A seconda del numero della pre-registrazioni ci saranno determinati premi per i giocatori. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa le caratteristiche del gioco:

Echoes of Mana è un gioco all-stars con personaggi dei precedenti giochi di Mana.

I giocatori possono scegliere tra due protagonisti: Kilt (maschio) e Kilte (femmina).

Il gioco è ambientato in un mondo in cui tutto è andato perduto. Il protagonista, guidato dalla dea, parte per un’avventura in vari mondi di ricordi alla ricerca della leggendaria spada per ripristinare il mondo.

Tutte le illustrazioni sono originali di questo gioco.

Mondi originali appariranno in aggiunta ai mondi dai precedenti giochi Mana.

Tutti i personaggi dei precedenti giochi di Mana saranno giocabili.

Appariranno anche personaggi di Legend of Mana e Children of Mana.

Appariranno anche personaggi precedentemente senza voci, come Amanda.

In battaglia, potrete formare un party con tre personaggi e passare liberamente da uno all’altro in combattimento. Semplice e facile da giocare, si propone come un sistema di battaglia degno del nome della serie Mana.

Qui sotto potete vede il trailer, ricordandovi che l’uscita è prevista per questo 2022.