Humble Games: svelata la line-up del 2022 ed oltre

Oggi 17 marzo Humble Games ha svelato i titoli in arrivo in questo 2022 ed oltre durante il primo Humble Games Press Showcase. Si tratta di nove titoli, sei dei quali sono dei nuovi annunci:

Monaco 2

Stray Gods

Coral Island

Moonscars

Ghost Song

SIGNALIS

Infinite Guitars

Chinatown Detective Agency

The Iron Oath

Questo il comunicato ufficiale:

Fin dalla nostra nascita, Humble Games ha cercato di portare ai giocatori titoli indie unici da creatori di talento e diversi in tutto il mondo – giochi pieni di idee creative, mondi inventivi, nuovi colpi di scena e grandi storie originali da raccontare.

Oggi, siamo entusiasti di presentare le ultime aggiunte al nostro portafoglio in continua crescita – sei nuovi giochi da studi di talento e sviluppatori di tutto il mondo – insieme agli aggiornamenti su diversi dei nostri titoli annunciati, tutti in arrivo nel 2022 e oltre. Scopri tutto ciò che abbiamo condiviso al nostro primo Humble Games Press Showcase!

Qui sotto potete vedere descrizione e nuovo trailer dei giochi. Vi ricordiamo che molti giochi Humble Games vanno anche su Xbox Game Pass al day one.

Monaco II

Sviluppato da Pocketwatch Games

Monaco 2 è il seguito dell’amato e premiato Monaco: What’s Yours is Mine, ed è attualmente in sviluppo presso Pocketwatch Games dal creatore originale della serie, Andy Schatz. Il sequel metterà alla prova le abilità dei giocatori in ambientazioni 3D che si snodano nel cervello, generate proceduralmente da una mente AI progettata per inventare sfide ad alta posta in gioco e un divertimento infinito, subdolo e furtivo, per un’esperienza di rapina definitiva.

Stray Gods

Sviluppato da Summerfall Studios

Svela il mistero della morte dell’Ultima Musa in questa avventura in parte narrativa e in parte musicale interattiva, creata dall’ex scrittore capo di BioWare David Gaider, con la colonna sonora del pluripremiato compositore Austin Wintory, la voce diretta dall’acclamato attore e regista Troy Baker e la partecipazione della talentuosa Laura Bailey. Tieni gli occhi aperti per altre notizie su Stray Gods in arrivo.

Coral Island

Sviluppato da Stairway Games

Un gioco di simulazione agricola reimmaginato ispirato ai classici, Coral Island invita i giocatori ad essere chi vogliono e a sperimentare l’incantevole vita sull’isola al proprio ritmo – vivendo della terra, nutrendo gli animali, costruendo relazioni con un cast diverso di abitanti della città e rendendo il mondo intorno a loro un luogo più vitale e armonioso. Coral Island mira a diffondere la consapevolezza sulla conservazione degli oceani, inserendo temi importanti senza soluzione di continuità nella narrazione di base e nel ciclo di gioco, il tutto mantenendo un sano divertimento.

Moonscars

Sviluppato da Black Mermaid

PC | Estate 2022

Il primo gioco dello sviluppatore Black Mermaid, uno studio di recente formazione con sede in Moldavia, Moonscars è uno slasher-platformer 2D in stile anime, caratterizzato da un combattimento basato sulle abilità che premia i giocatori che lo padroneggiano. I giocatori assumono il ruolo del feroce guerriero Grey Irma in una ricca storia dark fantasy ambientata in un mondo splendidamente realizzato e segnato dalla disperazione.

Ghost Song

Sviluppato da Old Moon

Ghost Song è un gioco in stile metroidvania 2D con una particolare enfasi sull’atmosfera e sul mistero. In Ghost Song, i giocatori si risvegliano da un lungo sonno sulla superficie della desolata luna di Lorian, dove devono esplorare le tortuose caverne sottostanti per scoprire segreti, acquisire nuove abilità e affrontare potenti nemici.

SIGNALIS

Sviluppato da rose-engine

PC, Xbox One | Autunno 2022

Guarda l’ultimo trailer della selezione ufficiale di Tribeca Games 2021 SIGNALIS, una classica esperienza survival-horror con un’estetica unica, piena di malinconico mistero cosmico. Si gioca come Elstar, un tecnico replika alla ricerca dei suoi sogni perduti. Indaga su un oscuro segreto, risolvi enigmi e sopravvivi a creature da incubo mentre navighi in un distopico e surreale mondo retrotecnologico.

Infinite Guitars

Sviluppato da Nikko Nikko

Infinite Guitars è un RPG ritmico in cui i giocatori devono schivare gli attacchi basati sul ritmo e rispondere con elettrizzanti assoli di chitarra. Ambientato in un mondo devastato da una grande guerra di mech, Infinite Guitars presenta una bellissima arte ispirata agli anime, bellissimi ambienti e una colonna sonora originale al 100%, degna di essere ascoltata.

Chinatown Detective Agency

Sviluppato da General Interactive Co

PC, Xbox One, Nintendo Switch | 7 aprile 2022

L’uscita di Chinatown Detective Agency è prevista per il 7 aprile 2022, e abbiamo condiviso un nuovo trailer per festeggiare! Ispirato ai classici giochi di Carmen Sandiego degli anni ’80 e ’90, Chinatown Detective Agency è un gioco di avventura misteriosa che porterà i giocatori attraverso Singapore e il mondo alla ricerca di criminali, testimoni e indizi per svelare un mistero globale.

The Iron Oath

Sviluppato da Curious Panda Games

Accesso anticipato su PC | 19 aprile 2022

The Iron Oath sarà lanciato su Steam Early Access il 19 aprile 2022! The Iron Oath è un RPG tattico a turni in cui il destino della tua compagnia di mercenari dipende dalle tue decisioni. Come capo di una banda di soldati a noleggio nel duro regno di Caelum, dovrai assumere reclute, gestire saggiamente le tue operazioni e intraprendere missioni pericolose per sopravvivere, prosperare e costruire la fama della tua compagnia.