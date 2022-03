Apex Legends Mobile: aperte le pre-registrazioni

Qualche giorno Apex Legends Mobile aveva fatto il suo debutto con una beta limitata a soli 10 paesi. Oggi Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno reso disponibile le pre-registrazioni per la versione Android. Per quanto riguarda invece quella iOS, al momento sul sito ufficiale risulta solo la scritta di segnarsi per aggiornamenti.

Queste le caratteristiche della versione mobile:

GIOCO DI SQUADRA STRATEGICO CON LEGGENDE ICONICHE

Scegli tra un cast crescente di amate Leggende con abilità e personalità uniche per adattarsi a una serie di stili di gioco – e scopri nuove Leggende mobile-first con nuove storie da raccontare.

Un gioco dal ritmo serrato, con movimenti fluidi e giochi con le armi, che richiede riflessi rapidi e scelte strategiche e che è progettato per far sì che il giocatore mobile torni a cercarne altri.

Nuove Leggende, mappe, gameplay, modalità, progressioni ed eventi live espandono costantemente la varietà del gameplay per mantenere l’esperienza fresca e nuova ad ogni stagione.

Partecipa ai Giochi nelle Outlands, dove condizioni imprevedibili, sfide e Leggende vengono continuamente introdotte per mettere alla prova le abilità dei giocatori.

Qui sotto potete vedere il filmato di Apex Legends Mobile pubblicato per l’occasione.