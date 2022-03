Monster Hunter Rise Sunbreak: è uscito un nuovo trailer

Sebbene siano passati a malapena due giorni dalla diretta livestream di Monster Hunter Rise Sunbreak di martedì, Capcom sta cominciando a darci tanti contenuti legati all’espansione in arrivo il 30 giugno, e siamo sicuri che nei prossimi tre mesi ci terranno impegnati con tante dirette come quella dell’altro giorno, proprio come hanno fatto con Monster Hunter World Iceborne e gli innumerevoli teaser. Detto ciò, oggi è uscito un video particolare di appena 30 secondi il quale mostra nientemeno che le nuove entry in azione contro i cacciatori: stiamo parlando, ovviamente, dei mostri annunciati fino ad ora che compariranno nel rango maestro. Ognuno di essi si gode un pizzico di screen time nel video mentre ingaggiano in combattimento i cacciatori, e possiamo notare alcune cose:

L’Astalos sembra comparire nelle Rovine Sacre, e possibilmente potrebbe esserci in un’altra mappa, possibilmente la Cittadella.

Il Rathalos è confermato di esserci anch’esso nella Cittadella, ma considerando che si tratta del mostro flagship della serie (ovvero la mascotte), non c’è da stupirsi che Capcom abbia deciso di inserirlo nella nuova zona.

Un mostro sorprendente è stato il Goss Harag, il quale sarà presente nella Cittadella, anche se molto probabilmente occuperà soltanto la zona ghiacciata assieme al Lunagaron.

Oltre a questo, il resto del trailer ci ricorda la solita lista di informazioni già rilasciate in precedenza, ovvero dei bonus da preordine e la versione deluxe con gli amiibo incorporati. La caccia continuerà il 30 giugno con Monster Hunter Rise Sunbreak, e pertanto vi consigliamo di tenere gli occhi aperti i prossimi mesi per vedere che cosa annunceranno di entusiasmante.