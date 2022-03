The Quarry: annunciato ufficialmente il gioco

Oggi è stato annunciato finalmente il nuovo gioco creato da Supermassive Games e pubblicato da 2K: The Quarry. Come i precedenti titoli della compagnia, come Until Dawn, il titolo è un survival horror con una ricca esperienza interattiva in cui dovrete salvare fino a 9 ragazzi isolati dal resto del mondo in una notte di terrore. Ironicamente, rispetto ad Until Dawn, The Quarry è ambientato in un campeggio estivo, e i nostri protagonisti dovranno compiere drastiche decisioni per non restarci secchi: e con “loro”, in realtà intendiamo tu, giocatore:

LA TUA STORIA, IL LORO DESTINO: a vrai il coraggio di aprire la botola? Indagherai sulle grida provenienti dalla foresta? Salverai i tuoi amici o scapperai disperatamente ai ripari? Ogni scelta, grande o piccola, scrive la tua storia e decide chi vivrà per raccontarla;

UN'INCREDIBILE ESPERIENZA CINEMATOGRAFICA: facial capture all'avanguardia, luci cinematografiche e incredibili prove attoriali di un iconico cast di talenti hollywoodiani danno vita agli orrori di Hackett's Quarry, in un'avventura al cardiopalma;

GODITI IL TERRORE CON I TUOI AMICI: riponi le tue speranze in un massimo di 7 amici online, con giocatori invitati ad assistere e a votare le decisioni chiave, e create la vostra storia! In alternativa potete sempre fare un party a tema horror, giocando insieme nella modalità cooperativa locale dove ogni giocatore sceglie un tutor e ne controlla le azioni;

PERSONALIZZA L'ESPERIENZA: i livelli di difficoltà modificabili in ogni elemento di gioco permettono a qualsiasi tipo di giocatore di apprezzare l'orrore. Ma se preferisci più guardare che giocare, con la modalità film puoi fruire di The Quarry come fosse una serie TV. Seleziona il modo in cui vuoi far sviluppare la storia, rilassati e sgranocchia i popcorn tra uno spavento e l'altro!

The Quarry uscirà il 10 giugno 2022 per PlayStation 4 e 5, Xbox One e Serie S/X e PC, classificato come PEGI 18.