Gran Turismo 7: il nuovo update porta cambiamenti particolari

Una nuova patch per Gran Turismo 7 ha ridotto i pagamenti dei crediti di diverse gare, alla luce della sua recente scalata della classifica nelle vendite italiane di videogiochi dell’ultima settimana. I fan del celebre gioco di Polyphony Digital avevano precedentemente criticato il simulatore di sport motoristici per il prezzo elevato dei suoi veicoli e questo aggiornamento ha contrastato un mezzo per macinare facilmente crediti. Individuati dagli utenti di Discord DDM e VGC, diversi tipi di circuiti come Alsace Village, Colorado Springs Lake e molte altre ora ricompenseranno molti meno crediti di gioco dopo che il gioco è stato aggiornato alla versione 1.07. Questi crediti di gioco vengono utilizzati per acquistare nuovi veicoli in Gran Turismo 7 e, poiché alcune auto sono molte volte più costose nel gioco rispetto al predecessore Gran Turismo Sport, i giocatori hanno iniziato a coltivare determinate piste per guadagnare crediti sufficienti per l’acquisto loro senza dover spendere denaro reale in pacchetti di credito. L’endgame di Gran Turismo 7 ruota attorno all’acquisizione di Legend Cars, versioni costose di veicoli classici che richiedono un notevole investimento di tempo per poter essere acquistati. Le auto di alto valore ruotano regolarmente dentro e fuori i negozi in-game, quindi i giocatori sono sottilmente motivati ​​a dedicare del tempo a guadagnare crediti o a prendere una scorciatoia acquistando crediti tramite microtransazioni. Ad esempio, la Porsche 356 A costa 615.000 crediti di gioco, la Toyota Supra GT500 ’97 ti farà guadagnare 1,5 milioni di crediti e la Ford Mark IV Race Car ’67 costa 4,6 milioni di crediti. Con le nuove tariffe di pagamento della gara, ciò significherebbe che un giocatore dovrebbe vincere la gara di Spa Francorchamps per un totale di 92 volte o spendere circa $ 45 per acquistare i crediti per una Ford Mark IV. Neanche l’aggiornamento di Gran Turismo 7 è un’opzione, poiché quasi l’intero gioco non è disponibile quando si gioca offline.