Trivial Pursuit Live 2: il gioco è finalmente disponibile

Ubisoft ha dato l’annuncio che Trivial Pursuit Live 2 è finalmente uscito per PlayStation 4 e 5, Xbox One e Serie X/S, Nintendo Switch e Google Stadia. Per quanto riguarda le console next gen non usciranno immediatamente, ma bisognerà aspettare la retrocompatibilità. Disponibile finalmente da oggi, il gioco porta un sacco di novità interessanti rispetto al precedente titolo che promettono molto bene per il futuro di trivial pursuit come videogioco. Di seguito, vi elenchiamo tutte le informazioni importanti riguardanti il titolo:

“Trivial Pursuit Live 2 porta il gioco a un nuovo livello con nuove domande, diversi formati, due livelli di difficoltà, per tutte le tipologie di giocatori, un nuovo elenco di personaggi tra cui scegliere e una modalità streaming su Twitch. Con il nuovo set di domande per la famiglia, tutti i tuoi i componenti della famiglia potranno mostrare

quello che sanno. Gioca con un massimo di altre tre persone nella modalità Classica o fai squadra per una battaglia 2v2 nella modalità Versus. Ma non è tutto: oltre a famiglia e amici, potrai sfidare giocatori di tutto il mondo portando la competizione online. Inoltre, con la nuovissima Modalità Twitch, streamer e spettatori ora possono sfidarsi nel loro gioco a quiz preferito.”

Godetevi questo grande titolo da oggi, e cercate di divertirvi il più possibile con Trivial Pursuit Live 2.