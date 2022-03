Hearthstone: annunciata la nuova espansione Rotta per la Città Sommersa

Dopo il teaser trailer di ieri e alcuni leak girati in rete nelle ultime ore, Blizzard ha annunciato ufficialmente la prossima espansione di Hearthstone, ovvero Rotta per la Città Sommersa. Sarà disponibile dal 12 aprile e poterà 135 nuove carte. Sarà il primo set del nuovo anno di Hearthstone (nome che verrà svelato il 5 aprile), che porterà dunque ad una nuova rotazione delle carte.

Come scritto nel sito ufficiale, ci sarà un nuovo tipo di servitore, Naga, e le nuove abilità Colosso e Dragaggio.

Qui sotto potete vedere i dettagli:

Nuovo tipo di servitore: Naga

Distrutti dalla loro sete di potere e maledetti per l’eternità, i vendicativi Naga sono un nuovo tipo di servitori in arrivo con questa espansione e diventeranno un’aggiunta permanente di Hearthstone. I Naga sono servitori abili con le Magie che spesso ti offrono bonus quando giochi delle Magie dalla tua mano.

Nuova abilità: Colosso

Le profondità dell’oceano ospitano molti mostri immensi, diversi da qualsiasi altra cosa tu abbia mai visto prima. Queste creature giganti sono troppo grandi per stare in una carta sola! I servitori Colosso compaiono con appendici aggiuntive che lavorano in sinergia con la carta principale in diversi modi. Queste appendici vengono evocate insieme alla carta principale, anche quando il servitore Colosso non è stato giocato dalla mano.

Nuova abilità: Dragaggio

Non è odioso, quando l’unica carta che ti serve è proprio in fondo al mazzo? Ora non più! Dragaggio è una nuova abilità che ti permette di guardare le ultime tre carte del tuo mazzo e di sceglierne una da mettere in cima. Puoi combinare le carte con Dragaggio con le nuove carte di Azshara che mettono una potente carta “Sommersa” in fondo al tuo mazzo. Che si tratti di tesori sommersi, della tua nuova carta Leggendaria o di una Magia perfettamente a tempo, Dragaggio può darti quello che ti serve.

Oggi esce oltretutto la patch 22.6, che oltre ad introdurre la nuova espansione di Hearthstone Rotta per la Città Sommersa con le opzioni di preacquisto, porta diversi cambi anche alle modalità Battaglia (con aggiornamenti, nuovo eroe Ambasciatore Faelin e nuovo amico, Chef a Immersione) e Mercenari. Potete vedere tutto nella patch note ufficiale.

Qui sotto potete vedere il trailer cinematico pubblicato per l’occasione, insieme al filmato che spiega le novità in arrivo, ricordandovi che la precedente espansione è stata Divisi nella Valle d’Alterac.