Hogwarts Legacy: ecco il gameplay e il periodo d’uscita

Come da programma, si è svolto lo State of Play tutto dedicato ad Hogwarts Legacy, titolo in sviluppo da parte di Avalanche Software di Warner Bros., tratto dall’universo dei maghi di J.K. Rowling. Noi di GamesVillage lo abbiamo seguito anche sul nostro canale Twitch. Erano stati annunciato ben 14 minuti di gameplay, e 14 minuti sono stati, per la felicità dei tanti fan in attesa di vedere il gioco in azione. E’ stato anche annunciato il periodo d’uscita, arriverà per le vacanze di Natale 2022 (o quantomeno, viene segnato holiday 2022).

Ma vediamo più nel dettaglio cosa è stato mostrato, catturato su PlayStation 5:

Lo show ha permesso di vedere le tante sfaccettature che dovranno affrontare i novelli maghi ad Hogwarts. Ambientato nell’1800, il protagonista sarà un nuovo arrivato e dovrà quindi iniziare con la scelta di una delle quattro case: il personaggio sarà personalizzabile nell’aspetto. Il filmato mostra parti di storia, come una rivolta dei Goblin, ma si focalizza soprattutto sulle tante cose che ci saranno da fare. A partire ovviamente dagli incantesimi, viene mostrato anche il sistema di talenti ed abilità, così come il loot e il crafting degli oggetti. Una buona parte dello show è stata dedicata a come poi queste magie e abilità si riversano nei combattimenti contro i nemici. Oltre all’esplorazione a piedi, a dungeon e puzzle nel castello, si potrà anche volare sulla scopa.

Sarà possibile poi fare conoscenze con altri compagni e portarli al proprio fianco, e viene dato risalto alla Room of Requirement, dove creare oggetti. Ma non ci sarà ovviamente solo il castello, con tutte le sue camere, ma anche un “oltre le mura”, con negozi e villaggi.

La parte finale è stata invece dedicata ad un dietro le quinte con gli sviluppatori.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è previsto per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series dunque per le vacanze di Natale 2022 (holiday 2022).