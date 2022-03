Hogwarts Legacy arriva anche su Nintendo Switch e svela il dietro le quinte

Hogwarts Legacy verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC a dicembre 2022, hanno annunciato l’editore Warner Bros. Games e lo sviluppatore Avalanche Software. Inoltre la versione Switch è stata recentemente annunciata dalle due aziende. Durante lo State of Play dedicato esclusivamente al titolo ispirato alla saga di J.K. Rowling sono stati mostrati 14 minuti di gioco in esecuzione su PlayStation 5 e sono stati condivisi una serie di dettagli sul mondo e sui sistemi del gioco. Di seguito una panoramica del gioco:

Siete un nuovo studente della famosa scuola di stregoneria e magia con un’abilità unica di manipolare la potente magia antica nascosta nel mondo magico. Dovrete scoprire cosa c’è dietro il ritorno di questa magia dimenticata e chi sta cercando di sfruttarla per distruggere il genere magico, poiché potreste essere voi a decidere il destino dell’intero mondo magico. Ma prima di poter studiare la magia e iniziare a risolvere questi misteri, dovete personalizzare il vostro personaggio.

Quando arrivate a Hogwarts, sarete smistati in una delle quattro case di Hogwarts: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde. Dopo che vi sarete sistemati nel dormitorio e incontrerete i vostri coinquilini nella sala comune. Dovrete quindi frequentare le lezioni. Tra una lezione e l’altra potrete esplorare il castello famoso per i suoi segreti, incantesimi e misteri. Scoprirete dungeon e passaggi segreti, oltre a enigmi impegnativi che richiederanno abilità magiche e una mente intelligente per essere risolti.

Siamo alla fine del 1800, quindi mentre le sale comuni e le classi possono essere familiari, la maggior parte dei tuoi professori non lo sarà. Gli studenti che diventano particolarmente abili nel lanciare incantesimi troveranno molti modi per sfruttare la debolezza dei loro nemici. Potrete persino usare la misteriosa e potente magia per annientare i nemici più forti.

