DNF Duel: trailer showcase di Ghostblade

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta in cui si sono avuti nuovi dettagli o gameplay per il titolo DNF Duel, il picchiaduro di Nexon basato sul franchise di Dungeon Fighter Online.

Le ultime notizie inerenti al suddetto titolo, risalenti a più di un anno fa, parlavano di come funzionano le abilità dei personaggi e come attivarle. Ora però, finalmente, ci sono degli sviluppi riguardo i suddetti dettagli, infatti, è disponibile un nuovo trailer da parte della suddetta casa di sviluppo che mostra Ghostblade. Come variante della classe Male Slayer, combatte con una katana e il Ghost al suo fianco. Nel gioco di ruolo d’azione, Ghostblade possiede una serie di tecniche interessanti come Ghost Step, che lo vede lanciarsi in avanti e fare a pezzi i nemici quando riappare. Può anche inviare il fantasma in avanti per attaccare e tagliare i nemici e quando usa le abilità di spadaccino, può essere evocato all’istante. Il Ghostblade può persino teletrasportarsi sul Ghost quando i due sono separati, ottenendo l’invincibilità nel processo.

Resta da vedere quante di queste mosse vengono trasferite in questo gioco. Il titolo di Nexon, DNF Duel uscirà nell’estate 2022 per Playstation 4, Playstation 5 e PC con netcode di rollback per il multiplayer.