Street Fighter 5 Champion Edition: aggiornamenti e bilanciamenti

Street Fighter 5 Champion Edition ha ricevuto il suo personaggio DLC finale Luke nel novembre 2021, ma il supporto non è ancora terminato.

La casa di sviluppo Capcom ha annunciato un nuovo aggiornamento “definitivo” per il titolo che sarà pubblicato il 29 marzo. Il suddetto aggiornamento aggiunge due nuovi filtri grafici per l’uso offline, quali Cel-shading e Pixel insieme ad un nuovo aggiornamento del bilanciamento degli scontri. Inoltre, tutti i personaggi riceveranno nell’aggiornamento anche nuovi colori delle loro tute: il trailer reso disponibile dalla casa di sviluppo mostra, per esempio, tutte le diverse sfumature che Ryu può avere. Sono stati aggiunti anche i remix delle canzoni dei personaggi, remix CAP-JAMS per Dan’s Theme, Rose’s Theme, Oro’s Theme, Akira’s Theme e Luke’s Theme.

Tutto sommato, c’è molto da aspettarsi. Street Fighter 5 Champion Edition è disponibile per Playstation 4 e PC. Include il gioco base con tutti i suoi aggiornamenti gratuiti e la maggior parte dei DLC in un unico pacchetto, ma il Character Pass della Stagione 5 deve essere acquistato separatamente, ma ciò nonostante, il titolo è stato di grande successo, vendendo milioni si copie in tutto il mondo.

Capcom ha recentemente annunciato Street Fighter 6, confermando la presenza di Luke e Ryu. Non ha annunciato una data di rilascio o piattaforme, ma fornirà ulteriori informazioni questa estate.