Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: pubblicato l’opening movie

L’ editore Square Enix e lo sviluppatore Team Ninja hanno pubblicato l’opening movie del gioco di ruolo d’azione souls like Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Di recente sono stati pubblicati nuovi dettagli riguardo il multiplayer e le location. Inoltre è stato confermato che il titolo riceverà il supporto DLSS dopo il lancio. Nel frattempo, i giocatori Xbox, PS5 e PS4 possono scaricare una demo gratuita, che consentirà di trasferire i dati di salvataggio nel gioco completo. Di seguito una panoramica del titolo:

Team Ninja (Nioh, Ninja Gaiden, Dead or Alive) offre uno sguardo del tutto nuovo sulla serie di Final Fantasy. In questo gioco di ruolo d’azione hard-core, Jack deve affrontare numerose sfide per riportare la luce dei cristalli a Cornelia, un regno conquistato dall’oscurità. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin offre un gioco d’azione in cui i giocatori utilizzeranno un’ampia varietà di abilità a loro disposizione per sopravvivere a battaglie furiose e disperdere i nemici davanti a loro.

I giocatori possono anche divertirsi con elementi RPG, raccogliendo numerosi lavori e armi diversi per personalizzare e sviluppare i propri personaggi. Il gioco può essere goduto a diversi livelli di difficoltà per adattarsi al proprio stile di gioco. Il ripristino della luce dei cristalli introdurrà la pace o una nuova forma di oscurità? O forse qualcos’altro? Jack e i suoi alleati, Ash e Jed spalancano i cancelli del Tempio del Caos animati dal desiderio bruciante di sconfiggere Caos. Ma il dubbio rimane: sono davvero loro i Guerrieri della luce di cui parla profezia? Addentratevi in un mondo di fantasia oscura e scatenati in esaltanti battaglie ricche di azione.