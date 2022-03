Star Wars Eclipse: nessun ritardo nello sviluppo?

Quantic Dream ha presentato ufficialmente Star Wars Eclipse a dicembre e, sebbene all’epoca non fosse stata annunciata alcuna data di rilascio per il gioco, si presumeva che nei prossimi mesi sarebbe seguito un flusso costante di nuovi dettagli.

Subito dopo l’annuncio del gioco, tuttavia, sono iniziati ad emergere rapporti che suggeriscono fortemente che Quantic Dream stesse affrontando problemi significativi con la produzione ed il reclutamento, che avevano bloccato lo sviluppo del gioco e quindi lo hanno riportato tra le date del 2027-2028. Un portavoce dello studio ha affermato che i rapporti confutati secondo cui Star Wars Eclipse è stato ritardato, affermando che al gioco non è mai stata data una data di lancio o una finestra per cominciare.

“Star Wars Eclipse non è stato ritardato perché Quantic Dream non ha mai annunciato o promesso una data di lancio per il titolo. Il reclutamento rimane attivo poiché funziona su Star Wars Eclipse, pubblicazione di terze parti e progetti non annunciati.“



Potrebbe essere tecnicamente vero, ma i rapporti, ovviamente, hanno suggerito che il ritardo del gioco è interno, a causa di molteplici problemi all’interno dello studio stesso. La dichiarazione della suddetta casa di sviluppo non ne parla in alcun modo, quindi si spera che ci sarà più chiarezza su questo fronte in un futuro non troppo lontano. Rapporti recenti hanno anche suggerito che Quantic Dream stia attualmente lavorando a un gioco fantasy dark medievale basato sulla narrativa chiamato Dreamland.