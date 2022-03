MLB The Show 22: il nuovo trailer presenta il cross platform e il cross progression

MLB The Show 22 uscirà tra poche settimane e, in vista del suo lancio, abbiamo ricevuto regolarmente nuovi dettagli sul gioco. Quando è stato annunciato, Sony ha confermato che la simulazione di baseball sarebbe stata caratterizzata dal pieno supporto del cross-play su PlayStation, Xbox e Switch, proprio come il suo predecessore. Recentemente è stato rivelato il trailer che mostra le opzioni con le console next gen. Su PS5 e Xbox Series X, il gioco funzionerà con una risoluzione 4K dinamica e 60 FPS.

Per evidenziare tale supporto, Sony ha pubblicato un nuovo trailer di gioco. Il multiplayer sarà cross platform e consentirà ai giocatori di giocare l’uno contro l’altro, mentre con il supporto del salvataggi e del cross progression, sarete anche in grado di trasferire tutti i tuoi progressi da una piattaforma all’altra. Come con la precedente edizione, sarà disponibile tramite Xbox Game Pass già dal day one. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Ogni campo. Ogni colpo. Ogni vittoria. Lascia il segno e diventa protagonista di The Show.



Nel nuovissimo MLB The Show, per i giocatori ci sono più modalità per divertirsi. Create la squadra perfetta, sfidate i vostri amici per vedere chi è il campione, direttamente dal divano o online. Oppure passate una serata a effettuare fuoricampo e scalate le classifiche verso la massima serie di Road to the Show. Scatenate la creatività con il vostro giocatore personalizzato e aggiudicatevi la gloria nella nuovissima Diamond Dynasty. Giocate in solitaria offline o online contro altri giocatori con la vostra squadra personalizzata per mettere alla prova le abilità e diventare il re del diamante. Provate la nuova modalità Mini Stagioni, in cui ogni stagione vengono introdotte nuove sfide mentre affrontate nuovi avversari.

MLB The Show 22 verrà lanciato il 5 aprile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.