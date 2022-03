Genshin Impact: HoYoVerse ha rivelato i banner della versione 2.6, rumor

Genshin Impact e il suo sviluppatore cinese HoYoverse (precedentemente miHoYo) hanno ufficialmente rivelato tutti i personaggi delle repliche dei banner per la versione 2.6. Il live streaming special di Genshin Impact versione 2.6 si terrà il 18 marzo alle 8 AM EST / 5 AM PST (le 13:00 ore italiane).Il Live Stream durerà circa un’ora.

Quando si tratta di pura popolarità, Genshin Impact non smette mai di stupire sui social media, grazie ai suoi personaggi carismatici a tempo limitato, molto ricercati dai fan. Coloro che si sono persi i personaggi del passato hanno la possibilità di recuperarli di nuovo con le repliche dei banner e due repliche sono state ora confermate per la versione 2.6. Quando hanno annunciato il live streaming 2.6, i social cinesi di Genshin Impact hanno utilizzato un’immagine ufficiale con le versioni chibi di Ayato e Ayaka, confermando Ayaka come personaggio replicato durante la patch. Poche ore prima del live streaming, il popolare leaker UBatcha ha anche confermato che Ayaka è l’unico personaggio replicato nella seconda metà della patch. Non ci sono repliche di Kazuha nell’aggiornamento 2.6.

La versione 2.6 stessa verrà lanciata il 30 marzo. Il live streaming presenterà un gameplay nuovo di zecca per Kamisato Ayato, nuovi eventi, boss e, ultimo ma non meno importante, l’introduzione dell’area Chasm a Liyue. L’ultima patch 2.5, When the Sakura Bloom, include il nuovo personaggio a cinque stelle Electro, Yae Miko, oltre alle re-run di Kokomi e Raiden Shogun. La versione ha introdotto un nuovo arco narrativo incentrato su Enkanomiya, l’ultima isola di Inazuma arrivata con la versione 2.4 e anche una nuova Quest che coinvolge sia Ei che Raiden Shogun.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.