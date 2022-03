Leggende Pokemon Arceus: disponibile la patch 1.1.1

Leggende Pokemon: Arceus è arrivato a fine gennaio su Nintendo Switch, accompagnando i recenti remake di Diamante e Perla portando i fan in una nuova visione della regione di Sinnoh. Il gioco ha inaugurato una nuova strada per la serie, offrendo sezioni open map da esplorare e battaglie in stile Monster Hunter Stories 2.

L’ultimo aggiornamento per Leggende Pokemon: Arceus su Nintendo Switch è ora disponibile. Questo porta il gioco alla versione 1.1.1. Questo è un aggiornamento relativamente piccolo, con una singola correzione. Trovate le note complete della patch qui. Questa versione fa seguito al principale aggiornamento del mese scorso che ha aggiunto una notevole quantità di contenuti gratuiti al gioco, tra cui nuove richieste, nuove battaglie, nuove funzionalità e molto altro. Di seguito una panoramica:

La vostra avventura avrà sullo sfondo la natura imponente della regione di Hisui, in un’epoca remota quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. La regione di Hisui costituisce il territorio che sarà poi denominato Sinnoh, una regione che potresti conoscere già molto bene. Il Monte Corona domina il paesaggio nel cuore della regione di Hisui, circondato da aree caratterizzate da ambienti diversi. Ciascuna area presenta caratteristiche naturali specifiche e ospita diversi ecosistemi di Pokémon.

Nella regione di Hisui vivono Pokémon speciali che hanno ricevuto una misteriosa benedizione. Alcuni di questi, conosciuti come Pokémon regali, sono particolarmente potenti, mentre si dice che altri aiutino volontariamente la gente della regione.

Leggende Pokemon: Arceus è disponibile per Nintendo Switch.

