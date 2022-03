A Plague Tale: annunciata la serie televisiva

Ci sarà una serie televisiva tratta da A Plague Tale: ad annunciarlo ufficialmente è il regista Mathieu Turi sui suoi profili social, che ringrazia Asobo Studio e Focus Entertainemnt, e fa capire che non vede l’ora di portare su schermo la storia di Amicia e di suo fratello Hugo.

Turi ha lavorato come assistente alla regia per Quentin Tarantino (Inglourious Basterds) Guy Ritchie (Sherlock Holmes : Gioco di Ombre) e Luc Besson (Lucy), per poi fare il suo primo film come regista nel 2017 (Hostile) e il secondo nel 2020, Meandre, entrambi film con atmosfere horror. Atmosfere che in parte si ritrovano nel titolo sviluppato da Asobo Studio, con la piaga dei topi divoratori che invade i territori francesi nel 1300.

Fabrice Renault, a capo di Merlin Productions, che sarà responsabile della produzione di questa serie TV, ha detto:

“Per me è fondamentale che le nostre produzioni riflettano il talento e il know-how francese. A Plague Tale è un gioco creato a Bordeaux da Asobo, che stiamo producendo con una società con sede a Parigi; i suoi creatori hanno avuto la possibilità di vendere l’adattamento negli Stati Uniti, ma hanno preferito lavorare con i francesi: vorrei ripagare la loro fiducia. Il publisher del gioco, Focus Entertainment, sarà co-produttore.”

Qui sotto potete vedere il tweet di Turi, ricordandovi che quest’anno uscirà A Plague Tale Requiem, secondo episodio della saga (con tanto di Collector’s Edtion).