Echoes of Mana: aperte da oggi le pre-registrazioni

Square Enix ha annunciato oggi che i giocatori possono ora pre-registrarsi per il gioco di ruolo d’azione mobile Echoes of Mana, il nuovo gioco dell’amata serie Mana, su App Store e Google Play. Echoes of Mana è un gioco di ruolo mobile free-to-play che presenta una storia originale che intreccia sia personaggi nuovi che quelli amati della serie Mana. I giocatori che si preregistrano riceveranno speciali ricompense di gioco quando il titolo sarà disponibile entro la fine dell’anno.

La campagna di pre-registrazione di Echoes of Mana è attiva a partire da oggi e premierà i giocatori al lancio con premi in-game basati sul numero di pre-registrazioni. Le ricompense includono un numero sufficiente di Spirit Crystals per un’evocazione da 10, un alleato 3 Primm (Boomerang) di Secret of Mana e una Memory Gem con disegni originali di HACCAN.

Progettato e sviluppato da WFS, Inc., Echoes of Mana è un nuovo gioco di ruolo d’azione free-to-play in arrivo sui dispositivi mobile di tutto il mondo nel 2022. I giocatori possono godersi una nuova storia con personaggi nuovi e di ritorno dai precedenti giochi di Mana. Il titolo consente inoltre ai giocatori di immergersi nell’ “azione 2D” che è sinonimo della serie e anche di prendere parte a una modalità multiplayer con un massimo di tre persone.