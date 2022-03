Yellow Brick Games: prime immagini dell’RPG in sviluppo del team dell’ex director di Dragon Age

A novembre 2022 Mike Landlaw, ex creative director di Dragon Age, insieme ad alcuni veterani di Ubisoft, avevano annunciato la nascita di Yellow Brick Games, un nuovo studio con sede in Quebec, Canada, focalizzato su “titoli di alta qualità che mettono l’esperienza del giocatore al primo posto, con gameplay innovativo e IP originali”.

Recentemente è stato inoltre confermato l’accordo tra il publisher Private Division e il team, e per l’occasione sono state pubblicate due artwork del gioco e qualche informazione sulla nuova IP su cui stanno lavorando.

Offrirà “un nuovo approccio al genere degli action-rpg”, e sarà ambientato in un universo fantasy unico: sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Jeff Skalski, produttore esecutivo, COO e co-fondatore di Yellow Brick Games, ha detto in merito:

Qui sotto potete vedere il tweet con le due immagini.

Working with @PrivateDivision has been a blast so far. Here's a little sneak peak at our first game, an all new Fantasy Action RPG. Interested in joining us? We're hiring both locally and remote! https://t.co/x3n0vt21bd #indiedevs pic.twitter.com/s0RZUWfmkX

— Yellow Brick Games (@YellowBrick_Qc) March 17, 2022