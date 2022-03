Roller Champions rinviato ancora una volta

C’è una lunga lista di giochi che sono attualmente in lavoro presso gli studi Ubisoft e che hanno sopportato cicli di sviluppo prolungati. Roller Champions è uno di questi: annunciato per la prima volta nel 2019, il titolo free-to-play multiplayer è stato, da allora, ritardato numerose volte. Nel maggio dello scorso anno, tuttavia, Ubisoft ha confermato che sarebbe stato finalmente lanciato prima dell’aprile 2022.

Bene, l’aprile 2022 è quasi arrivato, e dato quanto poco abbiamo sentito o visto del gioco, molti si sono chiesti cosa stia succedendo esattamente, soprattutto perché recentemente è stato valutato anche dall’ESRB. Per non sorprendere nessuno, si scopre che è stato ritardato di nuovo.

Come riportato dal giornalista Tom Henderson su Twitter, Ubisoft ha rivelato che Roller Champions è stato rinviato ulteriormente a data da destinarsi, dicendo che il team di sviluppo “avrà bisogno di un po’ più di tempo per consegnare il gioco di successo che meritate”. Ora sta puntando ad un rilascio in tarda primavera.

Ecco le dichiarazioni di Ubisoft:

Stiamo lavorando duramente perché l’attesa valga la vostra fiducia in Roller Champions, dato che il gioco si avvicina ogni giorno di più al lancio. prima di aggiungere, “L’attesa è quasi finita ed è grazie alla vostra fiducia nel nostro team che siamo stati in grado di fare tali progressi. Il vostro continuo supporto è il nostro carburante durante questa fase finale della produzione, siamo eccitati per quello che verrà e non vediamo l’ora che vi uniate all’arena”.

Roller Champions è in sviluppo per PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC.