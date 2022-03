Apex Legends Mobile: il lancio completo avverrà quest’estate?

Apex Legends Mobile ha visto un lancio limitato in alcune regioni del mondo all’inizio di questo mese, dopo essere stato in lavorazione per un paio d’anni. Chiaramente, i lavori stanno procedendo come previsto per il port del battle royale mobile, e sembra che non siamo lontani da un lancio globale completo del gioco.

Sulla pagina web ufficiale di Apex Legends Mobile, Respawn conferma in una FAQ che le pre-registrazioni per il gioco sono ora attive in tutto il mondo, e che attualmente puntano ad un lancio completo del gioco questa estate.

Ecco cosa scrive Respawn Entertainment:

Quando ti pre-registri per Apex Legends Mobile, sarai avvisato quando il titolo sarà disponibile nella tua regione. Al momento, speriamo in un lancio completo quest’estate”. Lo sviluppatore aggiunge, però, che si tratta di un obiettivo che potrebbe cambiare se si presenterà qualche ostacolo.

La versione principale di Apex Legends, nel frattempo, potrebbe essere sempre più vicina al suo tanto atteso lancio su PS5 e Xbox Series X/S, essendo stato recentemente valutato anche per le piattaforme di Taiwan ed Europa.