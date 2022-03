Sony sta rispondendo alle accuse di discriminazione

Con il caso drammatico dello scorso luglio riguardante Blizzard, non c’è da stupirsi che simili polveroni si sollevassero anche in altre compagnie videoludiche, e Sony non è esclusa. Infatti, molte accuse riguardanti discriminazioni di genere sono state sollevate alla compagnia nipponica responsabile di PlayStation, e oggi ci hanno dato una risposta sulla questione:

“Sony Interactive Entertainment considera la sostanza delle nuove dichiarazioni molto seriamente. Sebbene la maggior parte di queste arrivino da ex-dipendenti non più impiegate presso la compagnia, SIE sta tenendo in considerazione i problemi rilevati e sta lavorando per risolverli. SIE tiene in grande considerazione le proprie dipendenti donne ed effettua dei passi proattivi per dare loro ogni opportunità di cui hanno bisogno per essere ascoltate”.

Per chi non fosse al corrente della cosa, questo è dovuto in seguito ad un report del 9 marzo, a seguito di una causa intentata nel novembre dello scorso anno, in cui è stato riferito che altre otto donne si sono fatte avanti con i propri resoconti sul trattamento sessista mentre lavoravano per l’azienda. Gli otto resoconti includevano accuse di “commenti umilianti, avance sgradite, mancanza di attenzione al proprio lavoro o alle proprie idee” e “la sensazione che fosse più difficile per le donne essere promosse in azienda”.