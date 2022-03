Tunche: abbiamo finalmente una data di uscita ufficiale

Finalmente, Tunche sta per arrivare anche su PlayStation 4, signore e signori, essendo già uscito il 21 novembre sulle altre piattaforme di gioco. La notizia del suo arrivo è stata scoperta proprio quest’oggi, e adesso anche i possessori della console di Sony potranno sbizzarrirsi con questo simpatico videogioco. Per chi non conoscesse di preciso il gioco, Tunche è sviluppato da Leap Game Studio e presenta elementi tipici di diversi videogiochi racchiusi in un unico concentrato di puro divertimento. Questo affascinante gioco d’azione caratterizzato da picchiaduro e meccaniche roguelike ti consente di scegliere tra cinque diversi personaggi mentre cerchi di riportare la pace nella foresta pluviale amazzonica. Con animazioni disegnate a mano, Tunche è un gioco hack-and-slash che porta i giocatori in un’avventura attraverso la foresta pluviale amazzonica. Il gioco presenta cinque personaggi, tra cui Hat Kid di A Hat in Time. Ci sono elementi cooperativi locali e roguelike per affrontare l’avventura in modi ogni volta diversi. Ognuno dei cinque eroi ha il proprio stile di gioco, con abilità e abilità uniche che dovrebbero essere utili quando si affrontano i boss a più livelli del gioco. L’esperienza sarà acquisita da ogni partita, il che ti consentirà di progredire nella storia. I personaggi possono essere aggiornati con l’esperienza per apprendere nuove mosse e abilità. Purtroppo non disponiamo ancora di un trailer, ma possiamo garantirvi che la data di uscita sarà prevista per il 25 marzo, ovvero prossimo venerdì!