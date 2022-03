Call of Duty: Activision rivela un teaser di Snoop Dogg

Sembrerà uno scherzo, ma Activision è serissima a riguardo: a quanto pare, il celebre rapper e attore Snoop Dogg verrà introdotto in diversi titoli di Call of Duty. Nello specifico, i giochi sono:

Warzone.

Vanguard.

Mobile.

Il modo in cui è stato preannunciato il suo arrivo risiede in un teaser rilasciato sulla pagina Twitter del gioco, in cui vengono mostrate catenine per cani e del fumo, chiari riferimenti allo stile del rapper. Sebbene il video twittato non annunci quale parte giocherà Dogg in ogni titolo, una skin precedentemente trapelata suggerisce che sarà almeno un operatore gioaccabile da utilizzare in Vanguard e Warzone. La skin dell’operatore condivisa dal noto leaker “ZestyCODLeaks” è stata da allora rimossa, ma mostrava uno Snoop Dogg a tema Vanguard decorato con una catena d’oro, fedora e occhiali da sole. Date le date elencate sulle piastrine nel video, i giocatori possono aspettarsi che Snoop Dogg appaia per la prima volta in Call of Duty Mobile il 1 aprile. Successivamente arriverà in Warzone e Vanguard il 19 aprile, ma sembra un’occasione persa non per salvare l’ingresso di Snoop per il 20 aprile. Ovviamente, questa non sarà la prima apparizione di Snoop Dogg nel franchise di Call of Duty, poiché l’iconico rapper è apparso anche in Ghosts del 2013 come pacchetto DLC per la voce fuori campo. I giocatori possono acquistare la narrazione di Snoop per sostituire l’annunciatore di battaglia del gioco per aggiungere un po’ più di sapore alla modalità multiplayer di Ghost. Sarà divertente vedere che cosa ci avranno riservato per il suo grande arrivo nella serie sparatutto più iconica del mondo videoludico.