Ion Fury: usciata di Aftershock ritardata

Lo sparatutto in prima persona della vecchia scuola Build Engine dello sviluppatore Voidpoint, Ion Fury, è stata una sorpresa piuttosto positiva rilasciata alcuni anni fa.

Gestito da 3D Realms, lo sparatutto è stato elogiato da molti e, in seguito, ad aprile dello scorso anno è stata annunciata un’espansione chiamata Aftershock. I dettagli su di esso sono stati scarsi da allora, ma lo sviluppatore ha recentemente condiviso un aggiornamento su ciò che sta succedendo con l’imminente espansione tramite un post sulla pagina Steam del gioco. Voidpoint ha assicurato che il team è attualmente al lavoro sull’espansione e che, sebbene ci siano stati alcuni ritardi e complicazioni che hanno portato a posticipare il rilascio oltre le date iniziali, si impegna a non sacrificare la qualità del gioco per rispettare le scadenze.

Lo sviluppatore afferma anche che presto verranno rivelate altre notizie sul titolo. Inoltre, Voidpont ha anche confermato che l’espansione Ion Fury Aftershock conterrà 13 nuovi livelli, un’arma completamente nuova, nuovi oggetti di inventario e diversi nuovi tipi di nemici e munizioni. Verrà inoltre introdotta la modalità Arrange, un remix della campagna originale con livelli speculari e nemici modificati e posizionamento degli oggetti, insieme a un nuovissimo livello di abilità 5 che aumenta ulteriormente la difficoltà. Sotto sono riportati degli screenshot dell’espansione in sviluppo.

Il titolo è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PC e Xbox One.