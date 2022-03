Dying Light 2: hotfix su ogni piattaforma

Dying Light 2 di Techland non ha mostrato alcun segno di rallentamento dal suo lancio, con DLC cosmetici gratuiti, nuovi contenuti e altro che spuntano costantemente.

Allo stesso modo, gli sviluppatori sembrano anche impegnati a correggere bug e glitch persistenti nel gioco e, come tale, ha rilasciato un altro nuovo hotfix per risolvere determinati problemi. Tramite un post sul profilo Twitter del gioco, gli sviluppatori fanno sapere che è disponibile in questo momento su PlayStation, Xbox e PC, l’hotfix aggiorna il costo del ciondolo Korek, che conferisce a un’arma un alto livello di durata e risolve un bug di crash del gioco, che si verificava durante il caricamento dei file di salvataggio. Sono state introdotte anche correzioni specifiche per PlayStation come la correzione di un problema per cui il gioco si bloccava durante l’avvio di un nuovo salvataggio, oltre alla visualizzazione di un messaggio sui contenuti mancanti. Entrambe le versioni PlayStation e Xbox hanno anche ricevuto una correzione per la ricompensa PK Crossbow, che ora viene assegnata correttamente ai giocatori in modalità cooperativa.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile su Playstation 5, Xbox Series X/S, Playstation 4, Xbox One e PC e verrà lanciato per Nintendo Switch come versione esclusiva per il cloud entro la fine dell’anno.