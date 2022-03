Dying Light 2: quattro nuove sfide parkour

Di recente, Techland ha confermato che Dying Light 2 Stay Human riceverà nuove sfide di parkour che i giocatori dovranno affrontare.

La Flying Scorpion Challenge, aggiunta di recente dopo gli hotfix, ha fornito un piccolo assaggio di come sarà tramite un trailer, ed ora Techland ha offerto un po’ di più. Su Steam, la casa di sviluppo ha recentemente confermato che a Dying Light 2 Stay Human sono state aggiunte quattro nuove sfide di parkour. Metteranno alla prova le abilità dei giocatori e ricompenseranno i punteggi in base alle prestazioni. La sfida specifica per l’aliante “My Whole World is a Glider” vedrà i giocatori utilizzare lo strumento per raggiungere il traguardo senza toccare il suolo, mentre “Garkour” incaricherà i giocatori di cadere sui tetti. Le quattro nuove sfide del parkour sono:

Sospensione dell’incredulità: non ci sono limiti di città qui. Fatti strada attraverso la giungla urbana mentre manipoli l’ambiente a tuo vantaggio.

Grakour: goditi la galleria mentre rotoli e cadi sui tetti.

Passeggiata sul fiume: non aver paura di bagnarti in questa sfida. Tuffati nei corsi d’acqua per raggiungere il traguardo.

Il mio intero mondo è un aliante: mantieniti il cielo per evitare sostanze chimiche pericolose a terra e raggiungi il traguardo.

Inoltre, i giocatori possono ricevere gratuitamente la skin per parapendio Wyvern, visitando il sito Web ufficiale di Techland. Dying Light 2 Stay Human è disponibile su Playstation 5, Xbox Series X/S, Playstation 4, Xbox One e PC e verrà lanciato per Nintendo Switch come versione esclusiva per il cloud quest’anno.