Elden Ring: nuovi e differenti segreti

Elden Ring di FromSoftware è stato un successo di critica e commerciale, grazie ad un mondo aperto pieno fino all’orlo di contenuti interessanti e vari, grazie anche ai continui aggiornamenti del titolo.

Data la propensione dello studio per il minimo controllo con i suoi giochi, Elden Ring non ha carenza di segreti, molti dei quali vengono scoperti anche settimane dopo il rilascio. Come pubblicato dall’utente Twitter Iron Pineapple con un post sul social, originariamente scoperto da teristam su r/eldenring, il titolo ha in realtà un nuovo tipo di muro illusorio che richiede più colpi (50 per la precisione) per aprirsi. Il video mostra il giocatore che colpisce ripetutamente un muro in particolare a Volcano Manor, finché alla fine non si apre un percorso. I muri illusori nei giochi Souls di solito si aprono dopo un singolo colpo di un’arma, quindi questa nuova rivelazione ha i fan entusiasti di scoprire ancora di più le scorciatoie e i segreti offerti da The Lands Between. Naturalmente, questo potrebbe anche essere un problema tecnico, quindi è meglio prestare attenzione al momento.