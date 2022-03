Festa del papà: PlayStation sceglie Kratos e Atreus

Oggi 19 marzo, San Giuseppe, si festeggiano i papà, e PlayStation Italia ha deciso di utilizzare due personaggi simbolo della console Sony, Kratos e Atreus, che sono poi diventati quasi un riferimento sul come può evolversi un rapporto tra padre e figlio. Il reboot di God of War aveva infatti trasformato a livello narrativo il dio della guerra, proprio grazie alla figura di Atreus, nel loro viaggio in terre norrene.

Insieme all’immagine, con Kratos che posa il braccio sulla spalla di Atreus, la frase:

“Non importa quanti anni tu abbia, per lui non crescerai mai”.



Lasciandovi al tweet di PlayStation qui sotto, facciamo anche noi di GamesVillage gli auguri a tutti i papà.