Flynn Son of Crimson: in arrivo la versione fisica su Switch

Dal 15 settembre è disponibile, su PC (Steam), Playtation 4, Xbox One e Nintendo Switch, Flynn Son of Crimson, platform/action in 2D sviluppato da Studio Thunderhorse. Nelle ultime ore, Super Rare Games, (publisher noto per le copie in scatola su Switch), ha annunciato l’arrivo della versione fisica sulla console Nintendo, con vendita a partire dal 24 marzo, tramite lo store ufficiale. Sono disponibili 4,000 copie, la spedizione è prevista per fine marzo. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa edizione contiene:

– Gioco per Nintendo Switch completamente assemblato con cartuccia

– Artwork

– Manuale a colori

– Sticker esclusivo

– Set di 3 pacchetti di carte collezionabili

Questa la descrizione del gioco:

Un lampo di cremisi nell’oscurità

Un’oscurità incombente ha iniziato a risvegliarsi e la pacifica e bella isola di Rosantica affronta ancora una volta una terribile minaccia.

La barriera magica tra la tua casa e il mondo pieno d’odio conosciuto come Il flagello ha iniziato a incrinarsi, permettendo a pericolose creature di tornare lentamente a infiltrarsi per cercare di prendere il controllo dell’isola.

Combatti il male incombente mentre il giovane eroe Flynn intraprende un viaggio di scoperta e di conflitto in un mondo d’azione platform 2D fatto a mano. Impara a padroneggiare l’arte dell’Energia Cremisi e richiama l’aiuto del tuo mitico compagno Dex, Spirito Guardiano della Terra, per proteggere Rosantica dal Flagello prima che reclami la tua casa.

Qui sotto potete vedere il trailer per il lancio della versione fisica su Switch di Flynn Son of Crimson.