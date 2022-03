Soul Hackers 2: il nuovo video mostra Kinmamon

Atlus ha pubblicato un nuovo video che introduce uno dei demoni che saranno presenti in Soul Hackers 2, seguito della serie spin-off di Megami Tensei. In questi giorni l’azienda giapponese, proprio come fu per Shin Megami Tensei V, sta pubblicando trailer a ritmo costante dei personaggi che saranno presenti nel gioco (come Jack Frost o Dormarth).

Oggi è dunque il turno del demone Kinmamon, che si mostra in azione che e viene, come da format dei video, presentato dalla protagonista Ringo. Kinmamon fa un ritorno nella serie dopo aver saltato Shin Megami Tensei V. C’è anche il solito oroscopo giornaliero, con i Pesci segnati come il segno più fortunato, mentre il Cancro è in fondo alla classifica della fortuna.

Potete vedere il video qui sotto, ricordandovi che Soul Hackers 2 sarà disponibile dal 25 agosto in Giappone e il 26 agosto in tutto il mondo, su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).