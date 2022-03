Humble Bundle a sostegno dell’Ucraina

In queste ore Humble Bundle ha fatto uscire un suo bundle, Stand With Ukraine, a sostegno della popolazione Ucraina durante questa difficile situazione. Il bundle, che potete trovare sul sito ufficiale, include 123 titoli, che possono essere acquistati ognuno con un contributo di almeno 36,39 euro. Il 100% del ricavato andrà alle seguenti associazioni di beneficenza: Razom for Ukraine, International Rescue Committee (IRC), International Medical Corps e Direct Relief.

Tra i giochi inclusi ci sono Back 4 Blood, Sunset Overdrive, Spyro Reignited Trilogy, Fable Anniversary, Skullgirls 2nd Encore, Metro Exodus, Quantum Break, This War of Mine e tanti altri.

Questo il messaggio che accompagna la campagna di beneficenza:

L’invasione violenta e illegale in Ucraina sta portando un peso tragico: dislocando persone, devastando famiglie e creando un urgente bisogno di cibo, acqua, provviste, riparo e sicurezza. Per aiutare come possiamo, abbiamo unito le forze con i creatori di giochi, editori di libri e produttori di software di tutto il mondo per un bundle 100% dedicato a sostenere le vittime e i rifugiati dell’Ucraina durante questa crisi.

Al momento in cui scriviamo, sono stati raccolti oltre 4 milioni e 600 mila euro. Qui sotto potete vedere il tweet di Humble Bundle. Ricordiamo infine che un paio di anno fa era stato creato un bundle a sostegno della crisi legata al Covid-19.

The violent invasion in Ukraine is creating an urgent humanitarian crisis.

We joined forces for a bundle of games, books & software to help victims and refugees from Ukraine.

All proceeds to @razomforukraine, @RESCUEorg, @IMC_Worldwide & @DirectRelief https://t.co/yw7Mmyhcdr pic.twitter.com/Tt5zb3hPrg

— Humble Bundle (@humble) March 18, 2022