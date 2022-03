Netflix: annunciata la serie animata Tekken Bloodline

Nel corso delle recenti ore, sono arrivate delle notizie parecchio interessanti, che i fan di Tekken non potranno rimanere indifferenti. Ebbene, secondo quanto annunciato da Netflix, quest’ultima ha da poco svelato la serie animata dedicata proprio allo storico franchise picchiaduro: Tekken Bloodline. Insieme all’annuncio, la compagnia ha pubblicato un breve teaser trailer, dove possiamo farci un’idea generale sulla qualità della serie animata.

Purtroppo, non abbiamo una data certa dell’arrivo di Tekken Bloodline sulla piattaforma di streaming, sappiamo solamente che debutterà nel corso dell’anno. Ecco la descrizione di Tekken Bloodline:

“Il potere è tutto”. Jin Kazama ha imparato l’arte di autodifesa di famiglia, le arti marziali tradizionali stile Kazama, da sua madre in tenera età. Anche così, era impotente quando un male mostruoso apparve improvvisamente, distruggendo tutto ciò che gli era caro, cambiando la sua vita per sempre. Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di fermarlo, Jin giura vendetta e cerca il potere assoluto per ottenerla. La sua ricerca porterà alla battaglia finale su un palcoscenico globale: il Torneo del Re del Pugno di Ferro.



Insomma, seppur non sappiamo per esattezza quando debutterà la serie animata, sicuramente è una buona notizia per tutti gli appassionati del noto picchiaduro.